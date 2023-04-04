32 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد للصائمين من طقس اليوم الثلاثاء

يشهد الطقس في هذه الأيام، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد.

طقس اليوم الثلاثاء

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد في هذه الفترة، موضحة أن البلاد في فصل الربيع، وأن وذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون اليوم الثلاثاء.

ولفتت خلال تصريحات تلفزيونية، أن درجة الحرارة بالقاهرة تصل إلى 32 درجة مئوية، وسترتفع مرة أخرى يوم السبت إلى 33 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: "مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم، والسبب في ذلك أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وستكون الأجواء في هذا الأسبوع ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة في أغلب محافظات الجمهورية".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.