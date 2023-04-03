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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مازالت في حالة من التقلبات الجوية في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، فقد بدأنا الارتفاع أمس، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

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حالة الجو اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة .. فيديو

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 ذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون غدا الثلاثاء


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "اليوم سنشهد ارتفاعا أخر في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات في هذا الأسبوع ستكون غدا الثلاثاء، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، وسترتفع مرة أخرى يوم السبت لتصل إلى 33 درجة مئوية". 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: "مستمرون في ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع القادم، والسبب في ذلك أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وستكون الأجواء في هذا الأسبوع ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة في أغلب محافظات الجمهورية".


 

وقد أوضحت هيئة الأرصاد، أن هذه التقلبات الجوية الحادة والسريعة في حالة الطقس، هي من سمات فصل الربيع، حيث يشهد تقلبات سريعة ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

 

القاهرة 31- 18
الإسكندرية 30 – 17
مطروح 28- 16
بورسعيد 26 – 16
الإسماعيلية 32- 16
السويس 31 – 18
العريش 28 – 16
طابا 28 – 16
شرم الشيخ 31 – 19
الغردقة 30 - 17
الأقصر 33 – 16
أسوان 33 – 18
الوادي الجديد 31 – 15
شلاتين 30 – 18
حلايب 26 – 17
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية درجات الحرارة القناة الأولى

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