حالة الجو اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة .. فيديو

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الأثنين 3-4-2023، والذى يتوقعه هيئة الأرصاد الجوية، أن الجو سيكون مائلا للدفء نهارًا، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وجاء فى التقرير أن الطقس سيكون باردا على أغلب المحافظات، وأن الطقس فى هذه الفترة غير مستقر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذه التقلبات الجوية الحادة والسريعة في حالة الطقس، هي من سمات فصل الربيع، حيث يشهد تقلبات سريعة ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية.

القاهرة 31- 18

الإسكندرية 30 – 17

مطروح 28- 16

بورسعيد 26 – 16

الإسماعيلية 32- 16

السويس 31 – 18

العريش 28 – 16

طابا 28 – 16

شرم الشيخ 31 – 19

الغردقة 30 - 17

الأقصر 33 – 16

أسوان 33 – 18

الوادي الجديد 31 – 15

شلاتين 30 – 18

حلايب 26 – 17

