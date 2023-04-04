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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو في الفترة المقبلة، وقال إن البلاد مستمرة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت بالأمس على مناطق الجمهورية كافة، وستكون الأجواء مشابهة بشكل كبير لدرجات الحرارة التي شاهدناها بالأمس.

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وأوضح أن البلاد  مستمرة في ساعات النهار في نشاط للرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا.

ومن غدًا حتى الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة

 

ولفت إلى أن البلاد تتعرض لـ مرتفع جوي، وهناك سطوع في الشمس، والفترة المقبلة سيكون هناك تغير فى الجو، ومن غدًا حتى الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وسيكون هناك شبورة فى ساعات الصباح.

وكشف أن البلاد من يوم الجمعة ستتعرض لـ ارتفاع في درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 33، ثم تتعرض بعد ذلك لـ أجواء شتوية.

وأوضح أن البلاد من الآن حتى شهر مايو المقبل ستشهد تقلبات جوية كثيرة، ولا نستبعد أى تغير فى حالة الجو.


وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ العظمى على القاهرة ستكون بين الـ30 إلى 31 درجة مئوية، و33 درجة مئوية في شمال الصعيد، و34 درجة مئوية في جنوب الصعيد. 


وتابع، أن السواحل الشمالية الغربية ستكون درجات الحرارة فيها في حدود الـ25 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على أغلب مناطق الجمهورية لكنها خلال ساعات الليل تبدأ تنخفض بمعدل سريع.


وأوضح، أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون باردة على أغلب المناطق والصغرى ستكون ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية.

 

هتموت في الحال

 

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية،  تحذيرات لجميع المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالموبايل  أو الكاميرا، أو ملامسة أى أشياء معدنية، موضحة أن البرق و الرعد عبارة عن تفريغ لـ شحنات كهربائية، ويلتقى الموجب بالسالب فيظهر ما يظهر بالسماء من صوت وتفريغ لـ الشحنات التى تظهر بلون مضيئ.


وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية،  أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة في الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية، لأن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور في لحظة، ولذلك نطالب المواطنين بتوخي الحذر.

  

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الجو درجات الحرارة إيمان شاكر إثارة الرمال والأتربة

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