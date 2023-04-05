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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

صدى البلد

الفستق هو أحد أنواع المكسرات المفيدة للصحة، والتي يحرص الكثير على تناولها، لمذاقها اللذيذ ومحتوياتها الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

ويحتوي الفستق على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، فضلا عن أنه يعتبر مصدرا جيدا للبروتين والألياف الصحية.

ونظرا لمكوناته المفيدة، فإن الفستق يحمي الجسم من بعض الأمراض، ويفيد أيضا في إنقاص الوزن، ولهذا من المهم أن نتطرق إلى فوائد الفستق للصحة وفقا لموقع هيلثى.

1- غني بالبروتينات والألياف الغذائية التي تساعد على شعور الشبع وتحسين عملية الهضم.

2- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض وتأخير عملية الشيخوخة.

3- يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوميجا-3 وحمض الأوميجا-6 والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

4- يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين E والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

5- يساعد في تخفيض مستوى الكولسترول الضار في الدم وبالتالي يحمي الجسم من الأمراض القلبية.

6- يحتوي على مادة الريسفيراترول التي تساعد في تحسين صحة الدماغ وتحسين الذاكرة.

 

 

 

 

 

انقاص الوزن صحة القلب فوائد الفستق تحسين عملية الهضم تحسين صحة

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