قلق ورفض قاطع.. بيان عاجل لـ السعودية بعد اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا عاجلًا، قالت فيه إن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء، أن المملكة إذ تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت السعودية التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، واعتدوا بشكل وحشي على المعتكفين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

من جانبها، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام، والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأكدت حركة "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أمس الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني في أرضه سيجهض كافة محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسيواصل نضاله الوطني المشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.