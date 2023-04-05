لم نفكر..جمال علام يكشف حقيقة مطالبة وزير الرياضة اتحاد الكرة بتقديم الاستقالة

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة لديه «جروب» عبر تطبيق «واتساب» يناقش من خلاله قراراته، للوصول إلى القرار الأنسب والأصلح لتطبيقه.

وأضاف علام، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الرأي العام يضغط على اتحاد الكرة بمجرد أي إخفاق يحدث لأي من المنتخبات الوطنية، ويطالبه بالاستقالة الجماعية.

استقالة اتحاد الكرة

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يفكر في الاستقالة إطلاقًا، خاصة وأن ما يحدث عبارة عن ضغط إعلامي، معترفًا بتقصير اتحاد الكرة على الجانب الإعلامي، لذلك الفترة المقبلة سيشهد ظهور أكبر ومكثف للمجلس.

واختتم تصريحاته، بأن وزير الشباب والرياضة، لم يطلب من اتحاد الكرة التقدم باستقالة جماعية، قائلًا: «لم يحدث ذلك لأنه وزير متفهم للغاية وواعي، رغم أنه حزِن من إخفاق منتخبي الشباب لكنه لم يتطرق لطلب الاستقالة من أعضاء المجلس».