الدفاع الروسية: سقوط مسيرة حاولت استهداف محطة زابوروجيه النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط مسيرة هجومية بولندية الصنع سقطت بالمنطقة المجاورة مباشرة لمحطة زابوروجيه النووية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.

وأكدت أن مكان سقوط المسيرة يشير إلى أن البنية التحتية للمحطة كانت الهدف من الهجوم .. مشيرة إلى أن أسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.

ومنذ مارس الماضي، تقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.

وسبق أن صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مرارا، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديدات بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في تعمد قصف المحطة.