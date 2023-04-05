مسلسل ليلة السقوط يدخل الأعلى مشاهدة في مصر

تمكنت الحلقة الـ 12 من مسلسل ليلة السقوط ، من الدخول الى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر بعد طرحها بعدة أيام .

حيث حققت الحلقة الـ 12 من مسلسل ليلة السقوط ما يقرب من النصف مليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة الـ 39 من أصل 50 مركزا تضمهم القائمة .

يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى، ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثر من ١٣٠ فنانا من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور وكنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى.

ويظهر باسم ياخور ضمن أحداث العمل من خلال دور صحفى يحاول فضح مايحدث فى الموصل، ويكتب تقارير تنشر فى الصحف العالمية والفرنسية عن الوضع فى العراق.