حضور كبير من الفنانين أثناء تشييع جثمان والد دينا الشربيني.. فيديو وصور

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنانة دينا الشربيني، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور صلاة الجنازة، ومنهم الفنانة سما مبارك، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانة درة وزوجها، والفنان أحمد داود، والفنان حسن أبو الروس.
وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء على الفنانة دينا الشربيني، لحظة وصول جثمان والدها إلى المسجد، وساندها عدد من الأهالي والأقارب.
وأعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها، مساء أمس الثلاثاء، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله - تعالى - والدي الحبيب، السيد محمد الشربيني، صلاة الجنازة غدا الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي".