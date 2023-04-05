عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2023 م بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التوجيهات التالية كلاً في نطاق اختصاصه بكل دقة والتزام..

تضمن الكتاب الدوري:

ترشيد الإستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل ( غرفة عمليات الازمات - المكاتب الهامة).

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥% بالتنسيق مع التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والنجوع على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أياً كانت الجهة التابعة لها.

ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة ( المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها ، والكنائس وملحقاتها ) على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الإنتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر.

تعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة .

تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات.

يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية والإدارات التابعة لها بقيام المنشآت الرياضية الكبرى( الأندية الرياضية - الإستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة ) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تُقام أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً بها مساءاً.

وكيل صحة الشرقية: كشف طبي على 1600 مريض خلال قافلة طبية بههيا

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة وكذا قيام قطاعات كهرباء الشرقية والادارات التابعة لها باستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع .

استخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

اعداد تقرير يومي وصور فوتوغرافية للعرض على محافظ الشرقية متضمناً الإجراءات المتخذه في الموضوعات الآتية..

أولا: المتوسط اليومي لعدد كشافات الإنارة التي تم إلغاء إنارتها بنطاق المحافظة.

ثانيا: إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها بالمصالح الحكومية ودور العبادة.

ثالثا : الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ترشيد استهلاك الكهرباء و من سرقة التيار الكهربي .

الكهرباء الشرقية محافظ الشرقية الشباب والرياضة الجهات الحكومية التنس الشوارع كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في أزمة نهائي الكأس.. بيراميدز يتحدى والأهلي يتمسك واتحاد الكرة يرفض التأجيل

بسبب التصعيدات الأخيرة.. تركيا تعلن عن توقف رحلاتها الجوية لـ السليمانية

مدبولي: التراث الثقافي والأثري والفكري الثري يدفع مصر لاستكمال إسهاماتها التنويرية

خير الصداق أيسره.. كيف طبق النبي هذا فى زواج ابنته فاطمة الزهراء

21 ألف إسترليني.. حكم نهائي يلزم الفنان أحمد عز بقضية مصروفات توأم زينة

بيان عاجل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست لما بتحلو.. رضوى الشربيني تثير الجدل بصورة جديدة

في أول ظهور لها.. انهيار والدة دينا الشربيني بجنازة زوجها

البحر يٌلقي بسمكة وزنها 400 كيلوجرام على شاطئ في أيرلندا.. شاهد

بـ 44 ألف جنيه.. فاتورة تصفيف شعر تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

إنها من الطوافات.. قطة تداعب إماما يتلو القرآن في صلاة التراوح| فيديوجراف

هبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

ماذا فعل مرتضى منصور عقب هزيمة الزمالك من المصري؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ