محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2023 م بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التوجيهات التالية كلاً في نطاق اختصاصه بكل دقة والتزام..

تضمن الكتاب الدوري:

ترشيد الإستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل ( غرفة عمليات الازمات - المكاتب الهامة).

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥% بالتنسيق مع التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والنجوع على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أياً كانت الجهة التابعة لها.

ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة ( المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها ، والكنائس وملحقاتها ) على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الإنتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر.

تعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة .

تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات.

يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية والإدارات التابعة لها بقيام المنشآت الرياضية الكبرى( الأندية الرياضية - الإستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة ) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تُقام أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً بها مساءاً.

قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة وكذا قيام قطاعات كهرباء الشرقية والادارات التابعة لها باستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع .

استخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

اعداد تقرير يومي وصور فوتوغرافية للعرض على محافظ الشرقية متضمناً الإجراءات المتخذه في الموضوعات الآتية..

أولا: المتوسط اليومي لعدد كشافات الإنارة التي تم إلغاء إنارتها بنطاق المحافظة.

ثانيا: إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها بالمصالح الحكومية ودور العبادة.

ثالثا : الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ترشيد استهلاك الكهرباء و من سرقة التيار الكهربي .