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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة المنيا تعلن عن تخريج دفعة جديدة من وحدات التدريب المتنقلة

صدى البلد

تابعت مديربة القوى العاملة بمحافظ المنيا؛ الاختبار النهائى لدورتي التفصيل والحياكة بوحدتى التدريب المتنقلتين، بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، وقرية أبيوها، وذلك لـ 19 متدربة من الفتيات، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً. 

تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ؛ بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد اكتساب المهارات اللازمة على كل مهنة .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية؛ أنه تم اختتام الدورات التدريبية والتى تم تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات فى المحافظة داخل وحدات التدريب المتنقلة الموجودة، بواقع 9 متدربات فى الوحدة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس ، والأخرى بقرية أبيوها لـ 10 متدربات، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت تنظيم الاختبار النظرى والعملى للمتدربات بعد نهاية البرامج التدريبية .

حضر الفعاليات علاء عبد المعبود مدير ادارة بحوث العمالة ، ومحمد عبدالله مدير مكتب تشغيل أبو قرقاص. 

وقال محمد صلاح، إن المديرية سوف تقوم بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بمنشآت المحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد إنتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة  تساهم في توفير حياة كريمة لهم .

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