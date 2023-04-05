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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا ينظم أولى فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

قومي المراة ينظم
قومي المراة ينظم أمسية الأسرة المصرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، الأمسية الأولى ضمن فعاليات "أمسيات الأسرة المصرية"، بعدد من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن تلك الأمسيات تتضمن عدة أنشطة، من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات أغاني وطنية، وعروضا شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال.

وأضافت "أبو سمرة" أن فعاليات "أمسيات الأسرة المصرية" تستهدف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

 

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