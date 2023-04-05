رئيس قبرص : مصر تستضيف 7 ملايين لاجئ ولا تحصل على دعم

قال الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، إن شركتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل، وأن هناك التزام بقواعد القانون الدولي.



وأضاف رئيس جمهورية قبرص، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس السيسي، أنه يتم العمل على تعزيز الشراكة مع مصر، وأنه تم المناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ولفت إلى أن قبرص و القيادة فى قبرص ستكون داعمة لمصر في الاتحاد الأوروبي، وأن مصر تستضيف اليوم 7 ملايين لاجئ، وأن مصر لا تتلقى أي أموال ولا دعم بخصوص اللاجئين، من الاتحاد الأوروبي.



وطالب الاتحاد الأوربي بالاعتراف بالدور الذى تقوم به مصر.

