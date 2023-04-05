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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. قتل خالد الصاوي بمسدس الجنرال الفرنسي

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 15، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 15، تذهب صافية (حنان مطاوع) إلى حامد (أحمد السعدني) وهو مكبل على نخلة، ويتم فك قيوده.

ويتوجه حامد إلى القلعة مقر الحملة الفرنسية، لتسليم نفسه لـ الجنرال بيلو وإنقاذ الشيخ سليم (خالد الصاوي)، لكن يتم اصطحاب الأخير لتنفيذ حكم الاعدام فيه، ويقف شامخا ويوبخ بيلو، فيقوم الجنرال الفرنسي بقتل شيخ البلد بمسدسه الشخصي.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15، تنتقل الأحداث إلى حقبة عام 2011، ويقوم حامد (أحمد فهمي) باصطحاب الدرويش المجذوب لمقام السلطان حامد، إلى العيش في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما يقوم أبو العزم (أحمد وفيق) بمساعدة الإخوان الإرهابية في انتخابات مجلس الشعب مقابل المال.

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج  محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس". 

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الالكترونية. 

 

 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

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