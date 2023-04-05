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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ الفيديو.. اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال المسجد الأقصى

صدى البلد

اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، واعتقلت أكثر من 400 مصل.

وعلى الرغم من الاقتحام الإسرائيلي للأقصى، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن حوالي 20 ألف مصل، يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأربعاء، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصي بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي. كما طاردت قوات الاحتلال شبانا في مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، لمنعهم من التجمهر.

بالإضافة إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب بالعصي، من بينهم مصلى النساء وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة العشرات منهن بالاختناق.

ودعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، كافة المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، وذلك قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

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