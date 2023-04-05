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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : شُلّت أيدي الصهاينة المعتدون على الأشقاء في فلسطين

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك دعوات حول العالم تناشد بالتدخل لحماية الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.


وأكد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج علي مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن جيش الإحتلال منع المصلين من أداء الصلاة، مرددا: " المحتل يريد أن يجر المنطقة الي صراع بإصرارهم على الاعتداء ضد الفلسطينيين".


وأشار موسى، أن مليشيات الاحتلال تستخدم الرصاص الحي والمطاطي في الاعتداءات على الإخوة الفلسطينيين.


وردد موسي: " شُلّت أيدي الصهاينة المعتدون على الأشقاء في فلسطين". 

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