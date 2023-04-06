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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مرتبك زاد كام.. بعد موافقة الحكومة على تعديل الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر .. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر.. ونص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن الآتي...

- 10500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

- 8500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، -7000 جنيه شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها

- 6500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها

 -5500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها

-5000 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها

-4500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها

-4000 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها

 -3500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها

درجة الماجستير والدكتوراه

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه شهرياً.

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر.. كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي:

حافز تكميلي

 "يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر .. ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر .. كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال،

ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.

تأتي الموافقة على مشروع هذا القرار، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات.

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