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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى مجددا.. سوريا تعيد فتح سفارتها في تونس والصين تتعهد برد "حازم" على استقبال أمريكا لرئيسة تايوان

صدى البلد

السيسي ونظيره القبرصي يثمنان التطور المستمر في العلاقات والروابط التاريخية الممتدة بين البلدين
رئيسة تايوان: تايبيه "ليست معزولة" بدعم أميركا
بوتين: مخابرات الغرب ضالعة بالهجمات الإرهابية الأوكرانية ضدنا
بولندا: مستعدّون لتزويد كييف بكل مقاتلات ميج-29


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ثمنا التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مطرد خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلا عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية، الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث جرى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتي تعد نموذجا يحتذى للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه في فبراير الماضي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت مساء الأربعاء المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين المعتكفين داخله، حيث أطلقت قنابل صوت لتفريغ المسجد من المصلين المعتكفين، وذلك في أعقاب مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمعتكفين في المسجد، فجر الأربعاء، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، أعلن، أن القيادة السياسية في بلاده قررت تعزيز تمثيل سفارة الجمهورية التونسية في سوريا، وتعيين سفير على رأسها.

وبحث عمار، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، من جانبه أعرب المقداد عن تقدير بلاده لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير، مشيراً إلى أن سوريا ستبادر، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى إعادة فتح سفارتها في تونس، بحيث يكون التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفير أيضاً.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية الصينية نددت باستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينج-وين في كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن الصين "ستتخذ تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع الأربعاء "انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود.

ونقلت "الراي" عن رئيسة تايوان قولها إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مواجهة الغضب الصيني. وشدّدت في تصريحات للصحفيين خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على أن "حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان الى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".

وذكرت "القبس" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتهم أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

وقال بوتين خلال ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون إنّ "هناك كلّ الأسباب للاعتقاد أنّ دولاً ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورّطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية" في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أكد، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميج-29 السوفيتية الطراز.

وقال دودا في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بولندا التي سبق أن زوّدت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميج-29 على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أُخَر، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ"، أي ما مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.

 

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