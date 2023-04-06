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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية اليوم الخميس 6 أبريل

صدى البلد

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على  القناة الأولى المصرية الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة بداية من الكورنيش به كثافات مروريه متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد أما كوبري أكتوبر في اتجاه العباسية  به بعض الكثافات المرورية البسيطة حتى غمرة.

أضافت أن كوبري أكتوبر به كثافات مرورية؛ أما للقادمين من الجيزة في اتجاه وسط البلد بها كثافات مرورية  في الاتجاه العكسي بسبب زيادة احمال السيارات وللمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة يظهر بعض الكثافات المتحركة وفي شارع عباس العقاد ونفق الطيران وميدان رابعة وصولا للدائري.

وتابعت شارع صلاح سالم به كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين حتى نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي و كوبري الروضة به بعض الكثافات أما المتجه للكورنيش المتجه للمؤسسة سيجد سيولة مرورية.

وبالنسبة لشارع الهرم به كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وشارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات وتظهر كثافات  في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا للمناطق بولاق وإمبابة، أما محور صف فيه كثافات مرورية بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة  وشارع فيصل كثافات مروريه في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية وحتى الطالبية؛ ومحور 26 يوليو به سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات أما الاتجاه الآخر به تحويله مروريه على محور شريف إسماعيل.

محور 26 يوليو ميدان التحرير كثافات مرورية وسط البلد سيارات الجيزة

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