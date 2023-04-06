بعد تصدره التريند.. أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101

عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة مصر الأولى فيديو ملخص لأهم أحداث مسلسل 101

بدأت أحداث الحلقة بعزاء الشهيدة البدوية مها سلام، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، والتي توفيت على أيادي العناصر الإرهابية، لمساعدتها الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن التكفريين للإيقاع بهم وتقديمهم للعدالة ؛ بالأضافة إلى أن الدكتور وحيد بلغ عن مكان أبو البراء وتأكيده أنه يتواجد داخل مزرعة في جنوب الشيخ زويد..

أهم أحداث الحلقة14من مسلسل الكتيبة 101، محاولات من جانب الدكتور وحيد "فتحي عبدالوهاب" في تضليل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن قاتل الشيخ موسى، من خلال طلب مقابلة الضابط خالد "آسر ياسين" أبلغه فيها، قائلًا: "عمى الله يرحمه لما توفى أنا مسكتش، كان لازم أوصل للى عملوا كده، بلغتنى معلومة مؤكدة أن المسئول عن استشهاد عمى هو إرهابي اسمه أبو البراء، هو اللي نفذ الهجوم مع رجالته".

وشهدت أحداث الحلقة نجاح القوات المسلحة والمخابرات الحربية في القضاء على أبو البراء قائد الجناح العسكري، في عملية نوعية قام بها الجيش بسيناء، أسفرت عن مقتل أبو البراء و30 عنصرًا إرهابيًا في عمل بطولي لأبطال الجيش.

كما أسفرت هذه المداهمة عن وفاة المجند بركات بعد موقفه البطولي بإنقاذ أحد الأطفال المتواجدين داخل المزرعة حيث تلقى رصاصة غادرة من الإرهابيين أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

تصدر مسلسل الكتيبة 101، الأعلى بحثًا على جوجل، بعد أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة عشرة، إذ شهدت العديد من الأحداث الحقيقية، التي أسرت قلوب المصريين.



