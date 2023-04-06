ضبط 2 طن حليب بودرة مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور علي الأنشطة التجارية والتموينيه وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم (٩٩١) لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ شيكاره حليب بودره زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن ٢ طن حليب بودره مجهول المصدر (بدون فواتير داله على مصدرها) علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية وتحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.