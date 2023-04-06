اسم كبير.. الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لـ الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مدرب الزمالك القادم اسم كبير و سي في قوي جدا وخبرات متراكمة والإعلان خلال 48 ساعة وسيصل مصر قبل مباراة الزمالك و البنك الأهلي يوم الأحد إن شاء الله".

خالد الغندور

كان نادي الزمالك، أعلن أمس الأربعاء، فشل التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، بسبب الاختلاف حول قيمة الشرط الجزائي.

يذكر أن نادي الزمالك أقال البرتغالي جوسفالدو فيريرا من منصبه، الشهر الماضي، بعد تدهور نتائج الفريق محليا وقاريا.

وودع الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا من دور المجموعات، كما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.



