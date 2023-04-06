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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: مطالبة الرئيس السيسي بخروج المرتزقة من ليبيا يؤكد سيادتها ووحدتها

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما يحسب للرئيس السيسي، هو نجاحه في نسج علاقات عربية ودولية وإقليمية متينة، معززة لمصر ورؤاها وخطواتها.

ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بقمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس، قائلا إن القمة كانت فرصة مواتية لتأكيد الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، وفي مجال الطاقة وغيرها.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى توقف الرئيس السيسي خلال لقاء القمة مع الرئيس القبرصي على الموقف في ليبيا، حيث توافق الزعيمان، على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وتأكيد الرئيس السيسي، على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وأكد النائب يسري المغازي، أن الموقف المصري من ليبيا شديد الوضوح، فمصر رافضة لمختلف التدخلات السافرة في ليبيا، وتدعم كافة الحلول الليبية- الليبية لإجراء الانتخابات هذا العام ومواجهة كل دعاوى الفرقة والانقسام، إيمانا بأن ليبيا الموحدة القوية، جزء من الأمن السياسي والاستراتيجي لمصر، وهى الرسالة شديدة الأهمية التي أكدتها مصر، وتعرفها مختلف القوى الليبية والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فيها.

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