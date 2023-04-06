محمد دياب: لأ أقارن نفسي بالمخرجين العرب

تحدث المخرج العالمى محمد دياب، عن نفسه قائلا:" تشوفنى تقول مدرب تنمية بشرية، بحب أكون مبتسم دايما".

وأضاف محمد دياب خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب مقدمة برنامج "أنا والقناع"، المذاع عبر قناة “الحياة”، قسوت على نفسى كثيرا لتحقيق كل أحلامى، ولا أقارن نفسى بالمخرجين العرب.

وتابع محمد دياب، دائما ما أقارن نفسى بأهم المخرجين في العالم، عملى جدا فى تفسير أى نجاح لأى فنان للتعلم من التجارب.

moon Knight

محمد دياب أخرج المسلسل العالمي moon Knight،واقتحم من خلاله عالم مارفال، وحقق من خلاله حلمه القديم بالعالمية.