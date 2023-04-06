بـ 120 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارة كورية مستعملة| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، حيث تعتبر حلاً اقتصاديا بديلاً عنها، ومن أبرز تلك السيارات هيونداي أكسنت موديل 2006.

هيونداي أكسنت موديل 2006

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006

جاءت السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 112 حصانا عند 6000 لفة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 145 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة.

تتوفر هيونداي أكسنت موديل 2006 بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 176 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التسارع من الثبات الى سرعة 100 كم في 12 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 7 لتر لكل 100 كم.

هيونداي أكسنت موديل 2006

وبلغت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبلغ وزن السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 نحو 1150 كجم، ويبلغ طولها 4.280 متر وعرضها 1.695 متر، وارتفاعها 1.470 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.7 متر وارتفاع عن الأرض يصل الى 15.5 سم.

هيونداي أكسنت موديل 2006

سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.