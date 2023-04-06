تحرك عسكري عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بشأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان.

وقالت “الشرق” السعودية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد أماكن وشكل الرد على القصف الصاروخي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ليس لديها رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح نتنياهو، في كلمة له، "ندعو لتهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد من يستخدم العنف".

وأضاف: “سنرد بقوة وسيدفع أعداؤنا الثمن”.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن التقييم الأمني الأولي هو أن هجوما في غزة ولبنان سينفذ الليلة.