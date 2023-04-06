رئيس جامعة بني سويف يحضر احتفالية طلاب من أجل مصر

نظم طلاب من أجل مصر بالجامعة بني سويف ، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، احتفالية كبيرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعة، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب وأولياء الأمور.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي، عن الإنجازات التي حققتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، حيث أشاد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالدور الذي يقوم به طلاب من أجل مصر، في الأنشطة الطلابية في الجامعة، وفي مجال خدمة المجتمع، والبيئة المحلية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

كما قدم كورال الجامعة العديد من الفقرات الغنائية لشهر رمضان من التراث القديم، والفنون الشعبية، وفقرة الإشارة وفقرة كوميدية، وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء الدكتور منصور درع تكريما لجهوده المبذولة في دعم الطلاب والأنشطة الطلابية والارتقاء بشأن الجامعة، كما تكريم كلاُ من الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعاملين، والطلاب المتميزين من مختلف الأنشطة.