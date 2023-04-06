عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يحضر احتفالية طلاب من أجل مصر

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

نظم  طلاب من أجل مصر بالجامعة بني سويف ، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  احتفالية كبيرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة ، تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر بالجامعة، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ،  والدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب وأولياء الأمور.

موعد أذان المغرب في بني سويف

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي، عن الإنجازات التي حققتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، حيث أشاد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالدور الذي يقوم به طلاب من أجل مصر، في الأنشطة الطلابية في الجامعة، وفي مجال خدمة المجتمع، والبيئة المحلية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

 

كما قدم كورال الجامعة العديد من الفقرات الغنائية لشهر رمضان من التراث القديم، والفنون الشعبية، وفقرة الإشارة وفقرة كوميدية، وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء الدكتور  منصور  درع  تكريما لجهوده المبذولة في دعم الطلاب والأنشطة الطلابية والارتقاء بشأن الجامعة، كما تكريم كلاُ من الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعاملين، والطلاب المتميزين من مختلف الأنشطة.

الانشطة الطلابية الفنون الشعبية بني سويف رمضان جامعة بنى سويف مجلس الشيوخ محمد فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق بني سويف الفيوم

ترشيحاتنا

السيسي: إحنا مبنعملش شر أبدا وهننجح.. وبسمة وهبة تنهار بالبكاء على الهواء|أخبار التوك شو

تحركات برلمانية لمنع بيع المكملات الغذائية في صالات الجيم.. ونواب: مصنوعة تحت "بير السلم" وغير خاضعة للرقابة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

قرار عاجل من الشرطة الإسرائيلية بشأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

1000 جنيه قيمة الرسوم والضرائب على سيارات الجمرك فى قانون المرور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ