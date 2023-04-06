موعد أذان المغرب في بني سويف

في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .



وعن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف “ في اليوم الخامس عشر من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الخميس ” في تمام الساعة 06:19 مساءاً لينتهي صوم اليوم الخامس عشر من أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.