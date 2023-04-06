عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في بني سويف

مسجد عمربن عبدالعزيز
مسجد عمربن عبدالعزيز ببني سويف

في اليوم الخامس عشر من أيام  شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب  اليوم الخميس   6 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

تعليم بني سويف: استبعاد مدير مدرسة بالواسطي للتقصير في العمل


وعن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف “ في  اليوم الخامس عشر من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الخميس ”  في تمام الساعة  06:19 مساءاً لينتهي صوم اليوم الخامس عشر من  أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

بني سويف قراءة القران التراويح صدى البلد القران الكريم الأربعاء شهر رمضان المواطنين قراءة القران الكريم صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

12 يوما كاملة|موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا وإجازات شهر أبريل المتبقية

موضوعات متعلقة

ندوة توعوية عن الانتماء ومواجهة التطرف الفكري بجامعة بني سويف

ترشيحاتنا

وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية

ناتو شرق أوسطي.. تحولات المشهد تؤكد تدشين تحالف خال من التواجد الغربي|قراءة

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

محكمة سويدية تصدر قرارًا خطيرًا ينتهك حرمة المصحف الشريف

في رسالة خطية|الشيخ محمد بن زايد يدعو الرئيس السيسي لحضور مؤتمر «cop-28» بالإمارات

متجر تجزئة| مفاجأة غير متوقعة من شركة آبل Apple

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

بعد أن ناقشتها روجينا في «ستهم».. آثار سلبية مدمرة لحرمان المرأة من الميراث

بسبب محمد صلاح| سر غضب جماهير ليفربول.. وموقف المدير الفني للفريق

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار والذهب لأول مرة.. تغطية خاصة

أحمد بدير: أنا مش قد هياتم.. وموافق أكون مطبلاتي

محمد صبحي يكشف مخطط حكومة عالمية لتدمير البشرية| فيديو جراف

لحظات سقوط رجل روسي من الطابق 19.. ما حدث كان مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ