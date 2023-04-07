أروع 30 صورة تحاكي معرض رمسيس وذهب الفراعنة من باريس .. شاهد

انطلق معرض رمسيس وذهب الفراعنة من عاصمة النور باريس ساحرة أوروبا لتستقبل ملوك وآثار الفراعنة بين طيات ارضها ، لتكون ركيزة أساسية وثقافية تنير بها سائحيها وزائريها ومواطنيها ، ليشرق ملوك وآثار مصر بعلمها وترارثها وثقافتها لتروي ظمأ مروديها والعاشقين لها.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ويرصد صدى البلد 30 صورة من معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، ليري المصريون و العالم عظمة الحضارة المصرية القديمة لتكون دليلا استرشاديا من داخل المعرض على عظمة المصري القديم ، حيث يضم المعرض 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها تروي عطش محبي التاريخ.

رمسيس وذهب الفراعنة



ومن المقرر أن يستمر معرض رمسيس وذهب الفراعنة حتى 17 سبتمبر القادم فى باريس ، ليستقبل زواره الذين قدروا قبل قدومه الى باريس بـ 130 الف تذكرة تم حجزها ، لتؤكد انه سيكون من انجح المعارض التاريخية و الآثرية على غرار معرض الملك توت عنخ آمون الملك الاكثر شهرة في التاريخ حول العالم.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة



ويكون من ضمن مقتنيات معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، بالاضافة الي بعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وستكون مفاجاءة المعرض هذا العام ، تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني والذى يعرض لأول مرة خارج مصر .

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأعد معرض رمسيس وذهب الفراعنة مفاجأة أخري عبر اتاحة الفرصة لزائرية تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري عبر تقنية الواقع الافتراضي ، بالاضافة الي مشاهدة الفيديوهات التي تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها ، لتكون التجربة الرائعة بين نظرائها حول العالم والتى تتفرد بمشاهدة ملوك مصر.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

جدير بالذكر أن معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" شهد إقبالاً كبيراً من زائريه خلال محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022وحتى 22 يناير 2023، ومن المقرر أن يتم إقامته أيضاً في مدينة سيدني بأستراليا في نوفمبر المقبل وبعد انتهاء فترة إقامته الحالية بمدينة باريس بفرنسا.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

معرض رمسيس وذهب الفراعنة