عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أروع 30 صورة تحاكي معرض رمسيس وذهب الفراعنة من باريس .. شاهد

رمسيس وذهب الفراعنة
رمسيس وذهب الفراعنة

انطلق معرض رمسيس وذهب الفراعنة من عاصمة النور باريس ساحرة أوروبا لتستقبل ملوك وآثار الفراعنة بين طيات ارضها ، لتكون ركيزة أساسية وثقافية تنير بها سائحيها وزائريها ومواطنيها ، ليشرق ملوك وآثار مصر بعلمها وترارثها وثقافتها لتروي ظمأ مروديها والعاشقين لها.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ويرصد صدى البلد 30 صورة من معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، ليري المصريون و العالم عظمة الحضارة المصرية القديمة لتكون دليلا استرشاديا من داخل المعرض على عظمة المصري القديم ، حيث يضم المعرض 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها تروي عطش محبي التاريخ.

 رمسيس وذهب الفراعنة


ومن المقرر أن يستمر معرض رمسيس وذهب الفراعنة حتى 17 سبتمبر القادم فى باريس ، ليستقبل زواره الذين قدروا قبل قدومه الى باريس بـ 130 الف تذكرة تم حجزها ، لتؤكد انه سيكون من انجح المعارض التاريخية و الآثرية على غرار معرض الملك توت عنخ آمون الملك الاكثر شهرة في التاريخ حول العالم.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة


ويكون من ضمن مقتنيات معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، بالاضافة الي بعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وستكون مفاجاءة المعرض هذا العام  ، تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني والذى يعرض لأول مرة خارج مصر .

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأعد معرض رمسيس وذهب الفراعنة مفاجأة أخري عبر اتاحة الفرصة لزائرية تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري عبر تقنية الواقع الافتراضي ، بالاضافة الي مشاهدة  الفيديوهات التي تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها ، لتكون التجربة الرائعة بين نظرائها حول العالم والتى تتفرد بمشاهدة ملوك مصر.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

جدير بالذكر أن معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" شهد إقبالاً كبيراً من زائريه خلال محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022وحتى 22 يناير 2023، ومن المقرر أن يتم إقامته أيضاً في مدينة سيدني بأستراليا في نوفمبر المقبل وبعد انتهاء فترة إقامته الحالية بمدينة باريس بفرنسا. 

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة رمسيس وذهب الفراعنة ذهب الفراعنة معرض رمسيس باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

خالد الغندور يتوقع طرفي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

القلة في إيده.. صورة تكشف مشاركة سفير كوريا الجنوبية في مائدة المطرية

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أفضل دعاء يوم الجمعة.. ردده في دقائق واحرص عليه عند الإفطار

تعديل مميز لـ بي إم دبليو M2 CS من G-POWER |صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة

أروع 30 صورة تحاكي معرض رمسيس وذهب الفراعنة من باريس .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة ومضحكة .. 3 تصرفات للقطط وتفسيرها

أسهل فطار.. طريقة عمل البيتزا على الطريقة الإيطالية

أرادت تركه.. عقوبة اسكتلندي أنهى حياة زوجته الحامل بطريقة مأساوية

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ