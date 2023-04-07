عاجل.. حكومة غزة تحذر من مخاطر نشر المعلومات المغلوطة حول القصف الإسرائيلي

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، مساء اليوم الجمعة 07 إبريل 2023م، من تناقل أي معلومات غير رسمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في تصريح له لعدد من الصحف الفلسطينية، على أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، مُحذرًا من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.

وأهاب معروف بالنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص، علما أن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف مناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.