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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية عسكرية واسعة في لبنان | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، عن بدء عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي اللبنانية وذلك ردًا على عملية إطلاق الصواريخ التي انطلقت من لبنان نحو أراضي الاحتلال أمس الخميس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال شن ضربات جوية استهدفت نطقة القليلة قرب صور جنوبي لبنان، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قد سمع دوي انفجارات في منطقة صور بجنوب لبنان بعد ساعات على إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.

اليد القوية

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في توضيح أولي لمسار عملية "اليد القوية"، التي أطلقها ضد قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم "استهدف مساريْن للأنفاق وموقعيْن لتصنيع الأسلحة تابعة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة".

وحمل المتحدث، حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع، مؤكدا أن "الغارة جاءت ردًّا على انتهاكات حماس الأمنية من قطاع غزة في الأيام الأخيرة"، وفق قوله.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي هذه الليلة استهدف مناطق في حي الزيتون وخان يونس جنوبي غزة.

20 صاروخا باتجاه المستوطنات

بدورها؛ أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، باعتراض نحو 20 صاروخا استهدفت سديروت ومستوطنات أخرى جنوبي إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الجيش الإسرائيلي، صافرات الإنذار، في المناطق والبلدات، المحيطة بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع غارات جوية على القطاع.

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