أخبار الفن: وفاة شيرين الطحان.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وتتجه للعمل كمضيفة طيران

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

توفت منذ قليل الفنانة الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان ، ومن المقرر الإعلان تفاصيل الجنازة خلال الساعات القادمة .

ونشر الفنان عصام السقا عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي توتير صورة للراحلة شيرين الطحان وعلق عليها قائلاً : البقاء لله .

رحلت منذ قليل الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، بعد رحلة مريرة مع المرض اللعين “ السرطان ” ، حيث ظلت خلال الاسابيع الماضية طريحة الفراش داخل العناية المركز بإحدى المستشفيات .

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “ عودتني الدنيا ” ، وذلك خلال الفترة القادمة .

الأغنية من كلمات أحمد المالكي ، وألحان تامر عاشور ، ومن توزيع نابسلي .

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سر إعتذارها عن الادوار الشعبية خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد مسلسل ارابيسك .

وقالت هالة صدقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : دائماً ما أخاف على نجاح الشخصيات التي اقدمها ، وحين عرض مسلسل ارابيسك حقق نجاح كبير بشكل عام وشخصيتي بشكل خاص ، أصبحت أعتذر بعدها عن الاعمال التي تشبه شخصيتي في ارابيسك أي انها تميل الى اللون الشعبي ، ولكني حينها اردت الحفاظ على نحاج الشخصية لذا فقد كنت ارفض ما يعرض علي .

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان ، بعد الإعلان عن خبر وفاتها خلال الدقائق الماضية .

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ، والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية ، وتحديداً منذ عام 2016 ، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين .

كشف المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن إعجاب الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بمسلسله سره الباتع .

وقال خالد يوسف فى منشور : أرق وأجمل وأعز تهنئة وإعجاب بمسلسل سره الباتع، تلقيتها من قيثارة الشرق المطربة الكبيرة نجاة الصغير .. أسعدتني ليس لمكانتها الكبرى في تاريخنا الفني فقط، ولكن أيضا لمكانتها في وجداننا وقلوبنا، دمت لنا ومتعك الله بالصحة والسعادة" .

أعلنت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن إعتزالها الفن ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت يسرا المسعودي : بعد تفكير طويل اتخذت قرارا بالابتعاد عن الوسط الفني فاستغليت شهادتي في مجال الطيران وتم قبولي في الخطوط السعودية".



