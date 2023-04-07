تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى وادى النقرة بنصر النوبة بأسوان

مبادرة إنسانية ووطنية رائدة حققت وتحقق معدلات إنجاز غير مسبوقة في مختلف قطاعات العمل العام، والتي تتجسد في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة، لتتحول القرى إلى بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق.

وفى محافظة أسوان نستعرض عبر موقع "صدى البلد" في 8 معلومات ما حققته المبادرة الرئاسية من إنجازات داخل قرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان.

حياة كريمة

1- تتم أعمال المبادرة الرئاسية داخل قرى وادى النقرى وتوابعها.

2- يستفاد من هذه خدمات المبادرة الرئاسية أكثر من 18 ألف نسمة.

3 - تشمل مشروعات حياة كريمة فيها تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسى، وذلك بنسبة تنفيذ 100 %.

4 - إحلال تجديد شبكات مياه الشرب بقرى الحكمة والكرامة والأمال والمنار والبراعم وذلك بنسبة تنفيذ 100 %.

5 - مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف بنسب 98 %.

6- مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95%.

7-مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكرامة بنسبة 70%.

8-مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الحكمة، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعى والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60 %.

جهود متنوعة

وكان قد عقد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اجتماعاً تنسيقياً بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، بجانب مسئولى المنطقة العاشرة للطرق ووحدة حياة كريمة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة.

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تم مناقشة التدخلات بين مختلف القطاعات المعنية ووضع الحلول المناسبة لحل المشكلات ودفع معدلات العمل ومنها التشديد بالبدء بأعمال نقل كابل الكهرباء بعيداً عن مناهيل الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بطريق (توشكى / وادى النقرة ) بمركز نصر النوبة، وذلك تمهيداً لإستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى من الطريق بطول 15 كم.