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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضخ سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية استمرار جهود ضخ وتوفير السلع وضبط الأسعار وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط.

ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء – مسئولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بالمتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها والتواصل المستمر من أجل توفير كميات إضافية في المنافذ التي يزداد فيها الاستهلاك وذلك تفاديًا لحدوث أى نقص وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بالمنافذ والمعارض وتدبيرها في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة زيادة منافذ ومعارض السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة وتوفير جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وذلك من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما أكد اللواء عصام سعد على ضرورة تنشيط حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق من جانب مفتشي التموين بالتعاون مع الصحة والطب البيطري والجهات المختلفة لإنفاذ القانون والتأكد من سلامة المتجات المعروضة ومتابعة الاعلان عن الأسعار في مختلف المحال والمتاجر والمنافذ بما يسهم في المزيد من ضبط الأسواق.

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يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة للابلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالاحتكار في السلع والمغالاة في الأسعار أو وجود نقص بأي سلعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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