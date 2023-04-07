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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عصام سعد: مراكز أسيوط تواصل جهودها في تركيب بلاط الإنترلوك

إستمرار أعمال تركيب
إستمرار أعمال تركيب انترلوك بشوارع مركز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تطوير وتجميل الشوارع الجانبية بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية وتركيب بلاط الإنترلوك لخدمة المواطنين وتسيير حركة تنقلاتهم وتوفير بيئة نظيفة وحياة كريمة لهم وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام.


وأوضح اللواء عصام سعد، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.


وأشار المحافظ، إلى أن مراكز القوصية وديروط وأبنوب تواصل جهودها لتركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع والطرق الضيقة التي يصعب رفع كفاءتها من قبل معدات الرصف الضخمة وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع بقرى ونجوع المحافظة والقضاء على الشوارع الترابية مما يحقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين حالة الطرق وتطوير البنية التحتية.

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وفي هذا الإطار قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جاري مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 11 شارع بمناطق غيط الشعير والشيخ نجيب غرب مدينة القوصية وهى شوارع يقل عرضها عن ٦ أمتار وذلك لتحقيق سهولة الانتقال وأيضًا اضفاء المظهر الجمالي عليها حيث تم الانتهاء من تركيب ما يتخطى 10 ألاف متر مسطح لافتًا إلى إشراف مصطفى عرابى نائب رئيس المركز والمهندس محمدعبدالناصر مندوب مديرية الطرق على الأعمال.

 


وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة والجانبية كبديل للرصف للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها تباعًا وفقا لخطة العمل حيث يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية.

 

وفي أبنوب قال خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب إنه جاري استكمال تطوير وتجميل شوارع مدينه أبنوب حيث يجري تركيب الانترلوك بحاره حجي المتفرعة من شارع الشيخ سالم بالمدينة طبقًا للخطة الموضوعة لذلك لافتًا إلى استمرار الأعمال ضمن خطة المركز الاستثمارية للعام المالي الحالي لتوفير بيئة نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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