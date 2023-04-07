حقوق الشيوخ: إفطار الرئيس بحي الأسمرات تجسيد للمواطنة والتكاتف

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، يأتي تأكيدا على انحيازه الدائم للفئات البسيطة وحرصه على إسعاد قلوبهم، وتجسيدا للمواطنة والتكاتف لمواصلة مسيرة البناء.

وثمنت إسحق في بيان صادر عنها، حرص الرئيس السيسي على تنظيم الإفطار هذا العام بحى الأسمرات، موضحة أن الرئيس وجه سابقا بنقل سكان العشوائيات إلى حي الأسمرات، من أجل أن يعيشوا حياة كريمة ترقى بهم ، وهذه التجربة نالت رضاء جميع السكان الذين انتقلوا إلى هناك، بعد اختلاف أوضاعهم بشكل كامل.

ولفتت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات، منوهة ان القيادة السياسية اهتمت بحقوق الإنسان كحق للمصريين دون تمييز، ومن هذا المنطلق تحركت لإنقاذ سكان العشوائيات الخطرة ونقلتهم لمدن سكنية آدمية.

واستطردت النائبة رشا اسحق ان اهتمام الدولة بالعشوائيات هي ترجمة لاهتمام الدولة بالحياة الكريمة للإنسان، موضحة أن مصر تتحرك في ملف حقوق الإنسان بخطي ثابتة، معقبة:" حقوق الإنسان ليست مقتصرة فقط علي الحقوق السياسية ولكن يضاف إليها الحقوق الاجتماعية والحق في السكن ايضا".

وأشادت نائبة الشيوخ بحديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، موضحة أنه دائما يؤكد حرصه على انحيازه للبسطاء عبر الالتزام في تحسين جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة لهم والارتقاء بالمرافق المقدمة إليهم، وهذه الأمور نراها على ارض الواقع ولا تكون مجرد شعارات.