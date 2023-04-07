عايزة تحافظ على حضانة أولادها.. تفاصيل مسلسل مني زكي قبل بدء العرض

تبدأ مساء اليوم عرض أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي ونسرين أمين وثراء جبيل ومها نصار.



قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل الفنانة منى زكي حول شخصية أم تواجه الكثير من التحديات بعد وفاة زوجها، ومن أهم هذه التحديات حفاظها على وصاية ابنائها ، حيث يكون هناك صراع بينها وبين أسرة زوجها على وصاية الأولاد وتواجه منى زكي هذا الصراع بمفردها وتحاول أن تأخذ أولادها بعيد عن أهل الزوج لكي تحافظ عليهم.





أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويضم مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي العديد من النجوم وعلى رأسهم نسرين أمين ورشدي الشامي وعلى الطيب ومها نصار ونهي عابدين وخالد كمال ومحمد عبد العظيم ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.





قنوات العرض

ويعرض مسلسل منى زكي تحت الوصاية على قناة dmc فى تمام الساعة 7:45 والإعادة فى تمام الساعة 12:45 و2:15.



أما قناة دبي فتعرض المسلسل فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم وهو نفس الموعد الذي اختارته قناة رشيد لبدء عرض المسلسل.



أما قناة art حكايات فتقوم بعرض المسلسل فى تمام الساعة الثامنة والنصف والإعادة فى 2:30.



