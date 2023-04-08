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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التعدي على الغير بواسطة كلب يعرضك لغرامة مليون جنيه| مشروع قانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أبرز التشريعات المرتقب إصدارها بمجلس النواب وذلك بعد موافقة لجنة الزراعة والرى عليه نهائيا.

 
وعاقب مشروع مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت،  بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب

أما إذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب.

فإذا كان هذا التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية مشروع قانون مجلس النواب تنظيم حيازة الحيوانات الكلاب

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