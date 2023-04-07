مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن اسم المدير الفني الأقرب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" انفراد.. المدرب الذي يفاوضه الزمالك هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو".

مهيب عبد الهادي

كان نادي الزمالك، أعلن أول أمس الأربعاء، فشل التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، رغم وصول المدرب إلى القاهرة.

يذكر أن نادي الزمالك أقال البرتغالي جوسفالدو فيريرا من منصبه، الشهر الماضي، بعد تدهور نتائج الفريق محليا وقاريا.

وودع الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا من دور المجموعات، كما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.

