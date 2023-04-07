عملة نادرة الحلقة 16.. ارتباط شداد ونادرة ووفاة زوج جومانا مراد

عرض مساء اليوم الحلقة السادسة عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



وشهدت الحلقة السادسة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



يفترض عبد الجبار ان شداد يريد فدية مالية، ويستعين عبد الجبار بسبع الليل للبحث عن شداد، يطلب علاء توخي الحذر قبل نشوب صراعات واهيه، ويؤكد على كلامه بعض الحضور، يخبر علاء والده ان عطية أبو عصايا وولده عادل سبب كل المشاكل ويخبره والده ان الكبير يسمع كل الناس كلامه.



تذهب سميرة لدميانة تعنفها وتوبخها بالألفاظ بصوت مسموع، وتسألها عن سبب زيارتها لزوجها مسعود وتحزرها لو تكرر الامر، تنهرها دميانة غير مباليه، تخبر سكينة ابنها علاء عن قلقها ويؤكد لها ان الدماء ستغرق النجع بسبب عناد مسعود ويطلب منها النصيحة وتؤكد له ان الشخص الوحيد الذي يمكن ان يؤثر على والده هو الشيخ المنزلاوي، يزور المنزلاوي حسن أبو عصايا ويرحب به ويطلب منه المنزلاوي الحديث معه في أمر.



تخبر نادرة شداد ان رجاله يحبونه ولكن يجب ان يغلب الخوف هذا الحب، يخبر المنزلاوي حسن ان عبد الجبار من حقه ان يغضب عندما اختفت نادرة ويطلب منه ان يذهب معه لزيارة عبد الجبار ويؤكد له الشيخ المنزلاوي ان اخوه عطية من طلب من شداد التدخل في المرة الأولى وهو أيضا السبب في اختفائها مرة أخرى، يسأل حسن اخوه عطية، هل لك دخل بخطف نادرة؟ وينفي عطية الامر، يتسائل حسن عن مصلحة شداد في خطف نادرة؟



يروي شداد لنادرة عن موقف أثر عليه في طفولته تسبب في هروبه طوال حياته، يتصل عطية بشداد ويخبره الأخير ان نادرة في حمايته، يستغرب حسن وعطية من تصرف شداد ويستنتجون ان شداد عاشق لنادرة.

يزور الشيخ المنزلاوي و معه حسن أبو عصايا عبد الجبار و يخبروه عن تدخل شداد في الامر، يطلب عبد الجبار لإثبات حسن نوايا حسن أبو عصايا ان يذهب معه بكل رجاله للجبل بحثاً عن نادرة و يوافق حسن أبو عصايا، يعارض عطية و ولده و عصام موافقة حسن أبو عصايا على الذهاب للجبل و يطلبون ان يترك عبد الجبار يذهب للبحث عن نادرة و يستغلون انشغاله وينقبون عن الاثار، يرفض حسن أبو عصايا احتراماً لكلمته، يطلب عبد الجبار من سبع الليل المرور من مغارته للوصول لشداد يرفض سبع الليل مشيراً ان الجبل له قوانين تحكمه أهمها عدم الخيانة.



يخبر حسن أبو عصايا رجاله بصوت مسموع الالتزام تجاه عبد الجبار لاثبات عدم تورطهم مع شداد، "في مشهد موازي" يطلب عبد الجبار من رجاله اليقظة ويخبرهم ان حسن أبو عصايا و رجاله "مرافقين"، يتصل "القط" بشداد و يخبره تعرضه لهجوم من عائلتي عبد الجبار و أبو عصايا فجراً، يزور عزت دميانة و يخبرها ان هناك "نعوش" وصلت من العراق ويمكن تواجد زوجها ميلاد بينهم، مشهد لتبادل اطلاق النار بين رجال شداد في الجبل و رجال عبد الجبار و حسن أبو عصايا، يطلب حسن انهاء المعركة لخسارتهم الكثير من الرجال بسبب موقع شداد ورجاله المتميز اعلى الجبل.



يطمئن شداد نادرة "متفاخراً" انهم هربوا جميعا جبناء، تذهب دميانة وهي في حالة قلق ورعب من رويتها لزوجها ميلاد بين النعوش، تطمئن قليلاً عندما شاهدت النعش الأول ولم تجده به ولكنها انهارت بالكامل عند رؤيتها النعش الثاني ووجدت زوجها ميلاد بداخلة، باركت دميانة لميلاد على السماء ونعت نفسها بالحزن وكسرة الظهر بعد رحيل حبيبها.



يعاتب عطية حسن على ما حدث ويطلب من حسن ان يكف عن تتبع عبد الجبار، يخبر عبد الجبار سكينة بما حدث ويؤكد لها انه تأكد من براءة حسن أبو عصايا من خطف نادرة.



تذهب نادرة لدميانة سراً لمواساتها في موت ميلاد، وتخبرها انها في حيرة ولا تعلم سبب حزنها الحقيقي هل فراقه ام انها ظلت في انتظاره طوال 5 سنوات، مظاهر زواج شداد من نادرة.



أبطال مسلسل "عملة نادرة"



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.