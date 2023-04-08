عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال OPPO Find X5 Pro 5G في السعودية

Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5 Pro

تقدم شركة  أوبو  جوالها الذكي الجديد Oppo Find X5 Pro من الفئة متوسطة المدى بإمكانيات جيدة، منها شاشة العرض الـ LTPO2 AMOLED مع دقة وضوح وتباين ألوان رائع، وبالتالي تستمتع وقت مشاهدة المحتويات الترفيهية، بالإضافة إلى الشحن السريع بقوة 80 وات ويصل إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط.

يتوفر جوال  أوبو  فايند إكس 5 برو الجديد في المتاجر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا أمازون بسعر 3,978 ريال سعودي، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 256 جيجابيات روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

Oppo Find X5 Pro

مواصفات Oppo Find X5 Pro

يأتي جوال  أوبو  مع شاشة عرض LTPO2 AMOLED  مقاس 6.7 بوصة، تقدم دقة وضوح 1440x3216 بيكسل مع كثافة بيكسلات 525 بيكسل لكل بوصة، تدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.6% ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة وذروة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل جوال أوبو بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3 جيجاهرتز، مع شريحة رسوميات جرافيك Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم، UFS 3.1

يحزم الجوال الجديد من أوبو بطارية غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات سلكيا وتصل إلى 50% خلال 12 دقيقة فقط وشحن لاسلكي بقوة 50 وات ويصل إلى 100% خلال 47 دقيقة فقط مع دعم للشحن العكسي أيضا بقوة 10 وات، نظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 13,

عرض رمضان| خصم أكثر من 3000 جنيه على موبايل أوبو الأسطوري

موبايل 5G بسعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف الشباب من أوبو

يأتي جوال أوبو بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضا وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابيكسل، نجد أيضا فلاش ليد ودعم لتقنية HDR والتصوير البانورامي، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

OPPO أوبو السعودية أمازون Oppo Find X5 Pro أوبو فايند اكس 5 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

موضوعات متعلقة

بسعر رخيص.. شاومي تطلق موبايل بوكو C51 الجديد

جوجل تعلن دمج روبوت Bard في محرك البحث

النسخة الصينية من ChatGPT.. علي بابا تطلق روبوت Tongyi Qianwen

عرض رمضان.. خصم 49% على جوال سامسونج Galaxy S20 Fe 5G

عرض رمضان.. خصم 27% على جوال هواوي Huawei Nova 9 Se

تسريب جديد  يكشف صور ومواصفات سامسونج Galaxy A24

فئة متوسطة .. موتورولا تطرح موبايل Moto G Power 5G رسميا

شوف الصور الأولى لـ WhatsApp الجديد بشريط تنقل

ترشيحاتنا

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

نشرة الأخبار.. تراجع 1200 جنيه في أسعار الحديد.. والعثور على جثة سائق توك توك بالمحلة

محمد شاهين: نادين كانت بتنفجر من أقل حاجة في الهرشة السابعة

بنسبة 2.7%.. انكماش هائل في اقتصاد روسيا

الذكر بين ركعات التراويح .. هل مباح شرعا أم بدعة؟

يواصل استقراره.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب تلف الدماغ.. أطعمة احرص عليها للتخلص من سم الأمونيا في الدم

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ