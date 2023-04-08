سعر ومواصفات جوال OPPO Find X5 Pro 5G في السعودية

تقدم شركة أوبو جوالها الذكي الجديد Oppo Find X5 Pro من الفئة متوسطة المدى بإمكانيات جيدة، منها شاشة العرض الـ LTPO2 AMOLED مع دقة وضوح وتباين ألوان رائع، وبالتالي تستمتع وقت مشاهدة المحتويات الترفيهية، بالإضافة إلى الشحن السريع بقوة 80 وات ويصل إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط.

يتوفر جوال أوبو فايند إكس 5 برو الجديد في المتاجر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية وتحديدا أمازون بسعر 3,978 ريال سعودي، مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 256 جيجابيات روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

Oppo Find X5 Pro

مواصفات Oppo Find X5 Pro

يأتي جوال أوبو مع شاشة عرض LTPO2 AMOLED مقاس 6.7 بوصة، تقدم دقة وضوح 1440x3216 بيكسل مع كثافة بيكسلات 525 بيكسل لكل بوصة، تدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.6% ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة وذروة سطوع 1300 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل جوال أوبو بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي 3 جيجاهرتز، مع شريحة رسوميات جرافيك Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت روم، UFS 3.1

يحزم الجوال الجديد من أوبو بطارية غير قابلة للإزالة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات سلكيا وتصل إلى 50% خلال 12 دقيقة فقط وشحن لاسلكي بقوة 50 وات ويصل إلى 100% خلال 47 دقيقة فقط مع دعم للشحن العكسي أيضا بقوة 10 وات، نظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 13,

يأتي جوال أوبو بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل أيضا وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابيكسل، نجد أيضا فلاش ليد ودعم لتقنية HDR والتصوير البانورامي، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.