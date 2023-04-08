صومت يوم وكلت محشى وقطايف..سفير كوريا الجنوبية يتحدث عن الإفطار فى المطرية

كشف هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، تفاصيل حضوره مائدة إفطار المطرية، التي تم تنظيمها أمس بحضور عدد كبير من المواطنين، موضحا أنه صام يوم واحد من أجل تناول الإفطار والسحور مع المصريين، بينما صام 3 أيام خلال العام الماضي.



وأضاف هونج جين ووك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان سعيدا لحضور إفطار المطرية للتعرف على العادات والثقافة المصرية.

الأكل كثير

وتابع أنه لم يكن يتخيل ما رآه، والأكل كثير والمائدة كبيرة والجميع كان سعيدا في جو أشبه بالمهرجان والناس مع بعض في حب وسلام.



وأكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، أنه يحب الكثير من الأكلات المصرية مثل المحشي والقطايف والفراخ والطاجن، لافتا إلى أن القطايف تشبه أكلة كورية جنوبية .