روسيا تتهم صحفي شهير بالتجسس.. ماذا فعل ؟

ذكرت عدة وسائل إعلام روسية أن الصحفي الأمريكي "إيفان غيرشكوفيتش" وجهت إليه رسميا تهمة التجسس يوم الجمعة، إذ اعتُقل مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” في 30 مارس في يكاترينبورج بعد مزاعم عن محاولته الحصول على أسرار عسكرية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” مثل غيرشكوفيتش أمام قاض في منطقة ليفورتوفو في موسكو، ورفض محاميه دانييل بيرمان التعليق على القضية.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن السلطات الروسية تزعم أن غيرشكوفيتش، بناء على تعليمات من أمريكا، جمع معلومات عن سر من أسرار الدولة".

وتم القبض عليه في يكاترينبرج ، وسط روسيا ، ووضع قيد الاعتقال السابق للمحاكمة حتى 29 مايو. استأنف الاعتقال ، وكان من المقرر عقد جلسة الاستئناف في 18 أبريل.

وبحسب ما ورد اتُهم غيرشكوفيتش بانتهاك المادة 276 من القانون الجنائي الروسي من خلال الانخراط في التجسس. في حالة إدانته ، سيواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا خلف القضبان.

لكن نفت صحيفة وول ستريت جورنال أن غيرشكوفيتش كان يتجسس وطالبت بالإفراج عنه ، وقالت إنها قلقة للغاية على سلامته.