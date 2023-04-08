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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود ياسين: كل شخص من أبطال الكتيبة101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل

الكتيبة 101
الكتيبة 101

قال الممثل محمود ياسين جونيور إنه شخصية قلقة من الناحية التمثيلية، ولو مشهد لم يعجبه بيقفل له اليوم، مشيرا إلى أن المشاهد أحيانا بتواجه الإحباط، وممكن.

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ونوه  جونيور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، الى أن إيجابيات المهنة هو أن الممثل بيعمل الشيء اللي بيحبه، وأتمنى أشوف عمل بيجسد حياة جدي وكنت بنزل كاستينج دون عِلم والدي

وتابع: كل بطل من أبطال الكتيبة 101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل بذاته، وبقدم دور الشهيد أحمد عصمت الذي استشهد، ومر بتجربة صعبة للغاية بسبب مشهد استشهاد جميع زملاءه، وكان مُصر على أن يأتي بحقهم.

 

محمود ياسين الارهابيين الإعلامية شيرين سليمان شيرين سليمان محمود ياسين جونيور الكتيبة 101

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