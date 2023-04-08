محمود ياسين: كل شخص من أبطال الكتيبة101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل

قال الممثل محمود ياسين جونيور إنه شخصية قلقة من الناحية التمثيلية، ولو مشهد لم يعجبه بيقفل له اليوم، مشيرا إلى أن المشاهد أحيانا بتواجه الإحباط، وممكن.

ونوه جونيور خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، الى أن إيجابيات المهنة هو أن الممثل بيعمل الشيء اللي بيحبه، وأتمنى أشوف عمل بيجسد حياة جدي وكنت بنزل كاستينج دون عِلم والدي

وتابع: كل بطل من أبطال الكتيبة 101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل بذاته، وبقدم دور الشهيد أحمد عصمت الذي استشهد، ومر بتجربة صعبة للغاية بسبب مشهد استشهاد جميع زملاءه، وكان مُصر على أن يأتي بحقهم.