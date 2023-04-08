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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مشكلة تتسبب في الحوادث..تسلا تستدعي أكثر من 400 سيارة بأمريكا

صدى البلد

قررت شركة تسلا إستدعاء أكثر من 400 مركبة "موديل 3" في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بسبب احتمال تفكك مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي.

وستصلح تسلا تلك المشكلة عن طريق إصلاح صواميل الربط أو تغيرها لحل المشكلة التي ربما تسمح للوصلة الجانبية بالانفصال في السيارات التي جرى استدعاؤها موديلات 2018 و2019.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرو على الطرق السريعة إن انفصال الرابط الجانبي ربما يغير نظام ارتصاص العجلات والمحاذاة، مما قد يترتب عليه انعدام الاستقرار وزيادة مخاطر وقوع حوادث كثيرة.

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وأوضحت تسلا في بيانها أن وردها 25 طلب تعويض داخل الضمان ، وتقريران ميدانيان منذ يناير 2019 وكلها ذات صلة أو ربما تكون متصلة بالاستدعاء، لكن لم تردها تقارير بوقوع حوادث تصادم أو إصابات.

وحدث ذلك الاستدعاء بعدما قالت تسلا إنها صعدت 39 حالة إصلاح للخدمات ورد فيها أن إحدى أداتي إحكام ربط التعليق الجانبي، أو كلتيهما، إما متراخية أو مفقودة.

تسلا الولايات المتحدة

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