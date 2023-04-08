استمرار فعاليات ليالى رمضان الثقافية بكفر الشيخ.. صور

تواصل مديرية ثقافة كفر الشيخ، تنظيم فعاليات ليالى رمضان الثقافية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة.



وتتنوع الفعاليات الرمضانية، منها معرض الكتاب وأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وطرح الكتب للبيع، ومعرض جوبلان ويلية معرض فن تشكيلي بعنوان (ابداعات الخشب)، لشباب الخريجين من التربية النوعية، المعرض تحت إشراف الدكتورة لمياء كرم صافي .

والمعرض اعتمد على تقنية (الارتراشيا) وقد تبني الفنانين فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الإنساني لمجموعة من الشخصيات مصرية وعالمية، وتم استخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية، التي تحقق نوعا من الثراء اللوني والتعبير مما ساهم في تحقيق الرؤية الفكرية ويترك أثر إيجابي على نفس المشاهد.

واستضاف نادي أدب كفر الشيخ 3 من أدباء دمياط الكبار، الكاتب سمير الفيل، والشاعر صلاح بدران، والشاعر أبو الخير بدر، وقدم الليلة الشاعر عمرو عامر، رئيس نادي الأدب المركزي لفرع ثقافة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور في حضور عدد من المتلقين وشعراء كفر الشيخ، الشاعر السيد غازي، والشاعر حمدان حلمي، والشاعر مصطفى أبو هلال، والمنشد الديني عاطف الطيب.

بدأت الليلة بفقرة برنامج عطر الأحباب، وقدم سمير الفيل، الكاتب الروائي الكبير، رؤية حول مسيرة حياة وشعر الشاعر الراحل محمد الزكي، وقدم الشعراء مشاركاتهم، بدأ الشاعر والناقد مصطفى أبو هلال، ثم أعقبه الشاعر السيد غازي، ثم الشاعر الضيف أبو الخير بدر، في قصيدتين أمتعتا الحضور، والشاعر صلاح بدران، والشاعر حمدان حلمي، والشاعرة بسمة شعبان أعقبها فقرة الإنشاد مع المنشد عاطف الطيب، ثم قصيدتين للشاعر عمرو عامر، والختام مع قصيدتين أخريين للشاعر أبي الخير بدر، وقدمت فرقة العريش التلقائية الافتتاحية، وكوكتيل بدوي، غناء مصطفى حمدي القهوة السمراء، وغناء يوسف محي بسك تيجي حارتنا، ورقصة المربوعة غناء مصطفى حمدي، وكان عندي غزال، غناء مصطفى حمدي.

وعلى هامش الفعاليات الرمضانية أقيمت ورشة للجوبلان والكليم اليدوي بقصر ثقافة فوه بالتعاون مع ثقافة القرية، تنفيذ حرفيي النسيج الفنانين دربالة جابر، السيد المزاتى، محمود دراز، إشراف على التنفيذ، الدكتورة رانيا الكومى، إشراف على الإنتاج، وسحر إسماعيل.

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