السعودية .. جموع غفيرة في المسجد الحرام ليلة 17 رمضان | شاهد

شهد المسجد الحرام ليلة السابع عشر من شهر رمضان المبارك توافد جموعا كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بجوار بيت الله العتيق والاستفادة مما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من إمكانات وما وفرته من خدمات، من أجل راحتهم وأدائهم شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن جميع إدارات المسجد الحرام كثفت جهودها لاستقبال وفود المصلين والمعتمرين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح.

خدمة زوار بيت الله الحرام

وهيأت الإدارات الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ٥٠٠٠ عربة عادية وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

كما جندت 200 مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام ١٠ مرات يوميًا، وتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم و800 عامل لتوزيعها على المصلين.

ووزعت الهيئة أيضًا 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.