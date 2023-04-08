الحياء وخطورة إهماله بالمجتمع ملتقى فكري لأزهر مطروح

شارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح،، فعاليات الملتقى الفكري الرمضاني، الذي نظمه مديرية الأوقاف بمطروح، تحت عنوان "الحياء وخطورة إهماله بالمجتمع"، بمسجد التنعيم، وسط مدينة مرسي مطروح.



حاضر في الأمسية الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، والشيخ صابر الشرقاوي مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، علي أن الحياء هو خلق الإسلام، وصفة من صفات الرسل عليهم السلام وإن الحياء خاصية من الخصائص التي أوجدها الله في الإنسان وجعله مفطورا عليه ليبتعد بذلك عن الذنوب والمعاصي والشهوات؛ ويعد من الأخلاق الرفيعة التي أمر الإسلام بها وأقرها ورغب فيها.

كما استعرض "عبد البصير" ثمرات الحياء، وفضائله، ومنها، هجرة المعصية والتقرب إلى الله بالإقبال على الطاعات والعبادات.

، وأنه يكسب صاحب الوقار فلا يفعل إلا الخير، ويجعل صاحبة يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويكسب صاحبه التواضع والسكينة والتحلي بمكارم الأخلاق.

وأشار الشيخ صابر الشرقاوي مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة إلى الآثار السلبية لإهمال قيمة الحياء، مبينا الفرق بين الخجل والحياء. وأوصي بضرورة استعادة قيمة الحياء في نفوسنا ونفوس النشء، وضرورة عودة الأسرة لممارسة ثقافة العيب والحرام والخطأ مع أبنائها.

وأضاف إلى دور مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية لمحاولة إعادة تفعيل خلق الحياء بما يتوافق مع فطرة الإنسان.