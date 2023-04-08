أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأحد، تشهد حالة الطقس على البلاد وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن خرائط الطقس تشير إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس تظل تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

يكون حالة الطقس غدا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من جنوب الصعيد بنسبة 30 إلى 20%.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة